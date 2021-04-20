Хабаровчанин после игры вынес из компьютерного клуба 4 процессора, 4 видеокарты и 8 жестких дисков Олег ЗОЛОТО Фото:

В краевой столице мужчина ограбил компьютерный клуб на 450 тысяч рублей. Из игровой комнаты было похищено четыре видеокарты, четыре процессора, восемь жестких дисков и другие комплектующие.Мужчина убежал в окно. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

- По информации обратившегося в органы руководителя клуба, мужчина зашел в клуб поиграть и снял вип-зал, где и стояли несколько компьютеров. Когда срок аренды закончился, администратор увидела, что из комнаты пропали четыре процессора, четыре видеокарты, восемь жестких дисков и другие комплектующие на общую сумму порядка 450 тысяч рублей. Фигурант скрылся, покинув помещение через окно, - рассказали в УМВД.

Полиция задержала подозреваемого, ранее он уже был судим. Как выяснилось, награбленное он сдал в комиссионку, а деньги потратил. Мужчина признался, что заранее планировал кражу. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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