Ледоход в Хабаровском крае: река Хор пошла на семь дней раньше обычного Оксана ШЕМЕТОВА Фото:

Активный переход рек Хабаровского края на «летний режим» продолжается. Протока реки Амур в границах краевой столицы уже полностью очистилась ото льда. Всего за пару дней прошел процесс ледохода от вскрытия, до прохода льда. На данное время ледоход наблюдается возле поселка Среднехорского в районе имени Лазо. Здесь река Хор начала движение. Как прогнозируют синоптики, заторов ждать не стоит, по крайней мере сейчас. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Подвижки льда сейчас также отмечаются на реках Кур у села Новокуровка, на реке Тунгуска у села Архангеловка в Хабаровском районе, - отмечают в правительстве. - Там вскрытие должно произойти в ближайшие дни.

А вот на Амуре меж Нижеспасским и Елабугой затоплена пойма. Та же ситуация в Вяземском, имени Лазо и Бикинском районах.

На каждой реке индивидуальная ситуация. Амур – длинный, в верхних точках лед пошел, а внизу еще стоит. В Елабуге ждут ледоход через пару дней, тогда как в Хабаровске он уже пошел. К слову, сейчас уровень воды на реке в Хабаровске выше на три метра, чем обычно. Спасатели держат руку на пульсе и в любой момент устремятся на помощь населению.

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