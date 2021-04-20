За хранение и перевозку наркотиков житель Хабаровского края сядет на три года Виталий КАРНАУХ Фото:

В Хабаровском крае осудили жителя из Амурской района, который пытался перевезти из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре наркотики. Суд назначил наказание – три года тюремного заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

- В поезде, ехавшем по указанному маршруту органы задержали 28-летнего мужчину, который был не трезв. У него нашли и изъяли несколько прозрачных пакетов с массой темного цвета. Эксперты постановили, что это наркотики – каннабис. Общая масса 32 пакетов – больше 700 граммов, - отметили в УТ МВД.

Мужчина сказал, что наркотики взял для себя, и что нашел кусты дикорастущей конопли, с которых и нарвал верхушки. Дело было направлено в суд. После заседания мужчине назначили наказание – три года тюрьмы строгого режима.

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