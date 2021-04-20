Молодежь Комсомольского района вручит подарки ветеранам 9 мая Правительство Хабаровского края Фото:

В Комсомольском районе 13 сельских поселений участвуют в социальной акции «Подарок ветерану». Проект подготовлен по инициативе общественной организации «Молодежь Комсомольского района». Помощь ветеранам оказывается не только по праздникам, но и в обычные рядовые дни. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Для жителей района забота о пенсионерах и ветеранах - приоритет. Местная молодежь активно включается в работу, вносит свои предложения. В пандемию ребята возили пожилым людям продукты и медикаменты, - отметили в правительстве.

Сейчас молодежь готовится к празднику Победы. Уже сделано по индивидуальному дизайну 26 открыток для ветеранов войны. В знаменательный для всей страны день - 9 Мая - ребята и курсанты поздравят ветеранов и подарят подарки.

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