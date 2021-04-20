Пожилым людям компенсируют взносы за капремонт в Хабаровском крае Правительство Хабаровского края Фото:

В Хабаровском крае людям старше 70 лет будут компенсировать взносы за капитальный ремонт. Выплата может достичь 100%. Выплаты предоставят при условии, что пенсионер не получает компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Такая льгота положена неработающим пенсионерам от 70 и 80 лет, являющимся собственниками помещений. Получить можно от 50 до 100% компенсации, однако только в том случае, если пенсионер не получает компенсацию за ЖКУ, - отметили в правительстве. - остальные условия получения выплаты можно узнать в министерстве социальной защиты населения края.

Также в правительстве отметили, что отдельные категории граждан, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и другие могут рассчитывать на компенсацию оплаты коммунальных услуг, куда тоже входит капремонт, однако в размере лишь 50%. Сегодня поддержку получают свыше 14 тысяч жителей.

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