Прокуратура инициировала проверку по этому делу

Ветер сорвал крышу с дома в Хабаровске Евгения ГУСЕВА Фото:

В Хабаровске из-за сильного ветра на одном из многоквартирных домов сорвало кровлю. В этой связи прокуратура инициировала проверку. Повредил ветер крышу на доме по улице Суворова, 48 в краевой столице. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

После проведения соответствующей проверки прокуратура даст оценку работе компании, ответственной за ремонтные работы на участке. Если будут выявлены основания, прокуратура примет меры прокурорского реагирования.

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