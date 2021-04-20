Два года условно дали жителю Хабаровского края за вылов кеты Виктор ГУСЕЙНОВ Фото:

В Хабаровском крае перед судом предстал житель села Краснореченского, который незаконно вылавливал ценную рыбу - кету. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком также на два года. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

- Незаконная добыча водных биоресурсов с причинением ущерба государству совершена в Нанайском районе, на протоке Ченка реки Амур, в сентябре прошлого года. Суд установил, что двое лиц на моторной лодке выезжали на протоку и сетями вылавливали кету. Разрешающих документов у них не было. Они поймали 15 экземпляров рыбы. Своими деяниями они нанесли ущерб государству в размере 159 тысяч рублей, - рассказали в УМВД.

Подсудимый на заседании свою вину признал и раскаялся, а также предпринял действия к возмещению ущерба. Суд назначил ему наказание - два года лишения свободы условно с испытательным сроком также на два года.

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