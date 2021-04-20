Электросамокаты начали ездить в Хабаровске в тестовом режиме Михаил ФРОЛОВ Фото:

В Хабаровске в прошлые выходные жители смогли покататься на электросамокатах. Арендовать транспорт можно было на точках возле развлекательных учреждений. Шеринг популярен на западе, поэтому такой вид досуга решили ввести и в Хабаровском крае. Такой вид бизнеса поддержала администрация города, точки аренды согласовывали с учреждениями. В частности самокаты стояли на привокзальной площади, на бульварах, возле кафе и гостиниц. Об этом рассказала пресс-служба администрации Хабаровска.

- Парковки хотят сделать на площади имени Ленина и на набережной. Вопрос согласовывается с властями, - добавили в мэрии.

Как отметили в администрации, шеринг людям понравился, судя по прошлым выходным. Однако фиксировались случаи попытки угона самокатов, но их быстро пресекали. Количество самокатов в городе будет зависеть от погоды, если на улице тепло, то их будет порядка 280 штук.

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