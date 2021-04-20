Школьникам, имеющим значок ГТО, зачислят дополнительные баллы к ЕГЭ в Хабаровском крае Правительство Хабаровского края Фото:

В Хабаровском крае состоялось заседание координационного совета по реализации программы комплекса ГТО в Городе юности. Напомним, 2021 год объявлен годом ГТО. В связи с этим стартовала акция - «Рекорд ГТО». Каждый месяц в районах края выбирают сильнейших по каждому испытанию, а те, кто стали лучшими - награждаются. Школьники, которые имеют в наличии значок ГТО, получат дополнительно по два балла плюсом к своему результату по ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Состоялось награждение отличившихся. Ребята получили значки и удостоверения, есть также обладатели знака мастера спорта России. Дмитрий Чикунов, министр физкультуры и спорта отметил, что прошлый год хоть и был непростым из-за пандемии, но спортсмены все равно завоевывали медали и звания на соревнованиях различного уровня. 96 мастеров спорта за прошлый год отмечено, двое получили звание мастеров спорта России международного класса, а еще один стал заслуженным мастером спорта. Люди тренировались в режиме онлайн с именитыми тренерами. Практику удаленных тренировок многие продолжили и после пандемии. Несмотря на пандемию, приверженцев спорта и ЗОЖ в регионе за последний год стало на порядок больше.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.