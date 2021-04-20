Расположатся они на территории арены «Ерофей», как и в прошлый раз

Ярмарки выходного дня начнут работать с 15 мая в Хабаровске Дмитрий АХМАДУЛЛИН Фото:

В Хабаровске снова начнут работать ярмарки выходного дня. В этом году купить фермерскую продукцию можно будет с 15 мая на территории арены «Ерофей». Здесь ярмарки будут проходить уже второй раз. Продавать сельхозтоваропроизводители свою продукцию будут по субботам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Торговля будет вестись с 08:00 до 15:00 каждые выходные и вплоть до 24 октября. Принять участие и выставить свою продукцию могут крестьянско-фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств и предприниматели, занимающиеся этим ремеслом, - добавили в правительстве.

В зависимости от сезона на ярмарке представят покупателям зелень, овощи, цветы, рассаду, ягоды, товары пчеловодства, мясо, рыбу, молочку и прочее. В прошлом году продукцию выставляли порядка 70 фермеров из разных районов Хабаровского края. Продано продукции на 13,3 миллиона рублей.

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