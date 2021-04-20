Жителям поселка Шумный предложили подумать о переселении в Вяземский

Сегодня, 20 апреля, Михаил Дегтярев в своем официальном телеграм-канале показал ход работы по отсыпке дороги к поселку Шумному.

- Глава минтранса по моему поручению организовал отсыпку. В этом году мы выделили из бюджета три миллиона рублей на ее содержание, - пишет глава региона.

Также Михаил Дегтярев отметил, что дано поручение высчитать, сколько потребуется денежных средств на то, чтобы привести дорогу в нормальное состояние полностью. Длина ее составляет 28 километров, и ремонт требуется по всей протяженности.

Глава региона попросил жителей поселка подумать и обсудить на встрече, как они относятся к такой идее - переселиться, например, в Вяземский. Пока вопрос предложено рассмотреть лишь гипотетически.

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